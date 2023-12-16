Вкус плутония: американский химик отведал радиоактивный металл и выжил

Американский химик Дональд Мастик съел плутоний и выжил после этого

Радиоактивный металл, плутоний, в художественной и научной литературе, в фильмах и сериалах описывается как имеющий металлический привкус. Но мало кто задает себе вопрос – откуда это известно, неужели кто-то пробовал плутоний? Удивительно, да – такой человек был и он после этого даже выжил.

Об этом пишет научное издание IFLScience. Речь идет об американском химике Дональде Мастике, который во время работы над Манхэттенским проектом (создание первой ядерной бомбы США) случайно поел плутония.

Мастик и его напарник, Артур Валь, проводили эксперимент с флаконом, в котором было 10 миллиграммов хлорида плутония – то есть не чистого металла, а его раствора в кислоте. Во время эксперимента флакон внезапно взорвался, а Мастик случайно вдохнул и проглотил часть содержимого флакона – и это было не то, что ему понравилось.

Мастика спас доктор Хэмпельманн, сделавший для него специальный раствор для полоскания рта – смесь тринатрийцитрата и бикарбоната натрия. Она удалила большую часть плутония из полости рта химика. Чтобы удалить плутоний из желудка, Хэмпельманн сделал промывку таким же раствором.

Однако до конца своей жизни Мастик обладал радиоактивным дыханием (!), а также немного "фонил" радиацией, поскольку в его организме так и осталось менее одного микрограмма плутония. Ученый до конца жизни вспоминал о металлическом привкусе радиоактивного вещества, и о своих эмоциях в этот момент.

Что интересно, несмотря на этот инцидент, Дональд Мастик умер только в 2000 году в возрасте более 80 лет из-за осложнений, связанных с болезнью Паркинсона. В течение своей жизни химик никак не ощущал влияния плутония и он считается единственным человеком, выжившим после столь близкого контакта с плутонием – а еще именно Мастику человечество обязано тем, что знает, каков же плутоний на вкус.

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