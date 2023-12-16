Вкус плутонія: американський хімик скуштував радіоактивний метал, та вижив

Американський хімік Дональд Мастик з'їв плутоній та вижив після цього

Радіоактивний метал, плутоній, у художній та науковій літературі, у фільмах та серіалах описується як такий, що має металевий присмак. Але мало хто задає собі питання – звідки це відомо, невже хтось куштував плутоній? На диво, так – така людина була і вона після цього навіть вижила.

Про це пише наукове видання IFLScience. Мова йде про американського хіміка Дональда Мастика, який під час роботи над Манхеттенським проєктом (створення першої ядерної бомби США) випадково поїв плутонію.

Мастик та його напарник, Артур Валь, проводили експеримент із флаконом, у якому було 10 міліграмів хлориду плутонію – тобто, не чистого металу, а його розчину у кислоті. Під час експерименту флакон раптово вибухнув, а Мастик випадково вдихнув та проковтнув частину вмісту флакона – і це було не те, що йому сподобалося.

Мастика врятував доктор Хемпельманн, який зробив для нього спеціальний розчин для полоскання рота – суміш тринатрійцитрату та бікарбонату натрію. Вона видалила більшу частину плутонію з ротової порожнини хіміка. Щоб видалити плутоній зі шлунку, Хемпельманн зробив промивання таким самим розчином.

Проте до кінця свого життя Мастик мав радіоактивне дихання (!), а також трохи "фонив" радіацією, оскільки в його організмі так і залишився менш як один мікрограм плутонію. Вчений до кінця життя згадував про металевий присмак радіоактивної речовини, та про свої емоції у цей момент.

Що цікаво, попри цей інцидент, Дональд Мастик помер тільки у 2000 році у віці понад 80 років через ускладнення, пов'язані з хворобою Паркінсона. Протягом свого життя хімік ніяк не відчував впливу плутонію і він вважається єдиною людиною, яка вижила після такого близького контакту з плутонієм – а ще саме Мастику людство зобов'язано тим, що знає, який же плутоній на смак.

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