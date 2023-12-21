Тайна эволюции человека: ученые узнали, что могло сильно повлиять на развитие речи

Британцы исследовали, как передавались согласные звуки у предков человека

Ученые из университета Уорика и Дарема в Великобритании провели исследование, которое может раскрыть тайны эволюции речи человека. Они пришли к выводу, что эволюционный шаг наших древних предков около 16 миллионов лет назад сыграл роль в формировании нашего способа общения.

Исследование было опубликовано в журнале Nature Scientific Reports. Ученые утверждают, что переход в открытые саванны обеспечил меньше физических помех для передачи сигналов.

Это привело к тому, что наши голоса могут преодолеть большие расстояния по сравнению с тем, как это происходило раньше в густых лесах. Шарлотта Геннон, исследователь из Университета Уорик, изучающая эволюцию языка, установила как разные вызовы могут передаваться на разных ландшафтах.

Ее команда воспроизвела 487 звуков обоих видов орангутангов – суматранских и борнеанских – и измерила их слуховую доступность на фиксированных расстояниях на общее расстояние более 1300 футов на южноафриканской саванне.

"В нашем исследовании мы особенно обнаружили, что в экологических условиях вызовы, похожие на согласные, передавались гораздо дальше, чем вызовы, похожие на гласные", — сказала Геннон.

В частности, примерно 80% звуков на основе согласных было слышно на расстоянии 1300 футов по сравнению с 20% вызовов на основе гласных.

По ее словам, закон распространения звука для более чистой тональности предугадал бы, что звуки низшего частотного диапазона должны передаваться дальше, чем звуки более высокого частотного диапазона.

Исследования, проведенные учеными, показывают, что согласные звуки в истории нашей речи могут являться важным элементом нашего развития и истории языка.

Шарлотта Геннон подчеркивает важность изучения живых обезьян. Она называет орангутангов "машинами времени", позволяющими воспроизводить ключевые моменты нашего происхождения.

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