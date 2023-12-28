Еще будут "желтые" дни: прогнозируются ли магнитные бури на конец декабря

Принесет ли Солнце "подарок" на Новый год

Летающий в космосе выброс корональной массы (СМЕ) должен был повлечь за собой геомагнитный шторм на Земле. Однако он так и не ударил по магнитосфере нашей планеты.

Выброс промахнулся или двигается медленнее, чем ожидалось. В любом случае вероятность геомагнитной бури сегодня снизилась, как говорят ученые на сайте Spaceweather.

Между тем, на ресурсе Meteoagent обнародован график геомагнитных штормов, которые, вероятно, могут состояться в течение этих четырех дней.

Сейчас, 28 декабря, на Земле царит небольшое магнитное возмущение 4 баллов, которое будет кратковременным. На следующий день оно снизит свое влияние, и магнитосфера Земли будет находиться в состоянии покоя до конца этого года.

По прогнозу астросиноптиков, начало января не принесет землянам "красные" или "желтые" дни.

Следует заметить, что магнитной бурей называют возмущение геомагнитного поля Земли, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Образуются такие явления, когда с окрестностями нашей планеты сталкиваются взбудораженные потоки солнечного ветра, а затем взаимодействуют с магнитосферой.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в некоторых регионах Украины температура может достигать +15 градусов на конец года.