Ще будуть "жовті" дні: чи прогнозуються магнітні бурі на кінець грудня

Чи принесе Сонце "подарунок" на Новий рік

Викид корональної маси (СМЕ), який літав у космосі, мав спричинити геомагнітний шторм на Землі. Однак він так і не вдарив по магнітосфері нашої планети.

Викид промахнувся, або рухається повільніше, ніж очікувалося. У будь-якому випадку ймовірність геомагнітної бурі сьогодні зменшилася, як кажуть вчені на сайті Spaceweather.

Тим часом на ресурсі Meteoagent оприлюднено графік геомагнітних штормів, які, ймовірно, можуть відбутись протягом цих чотирьох днів.

Наразі, 28 грудня, на Землі панує невелике магнітне збурення 4 балів, яке буде короткочасним. Наступного дня воно знизить свій вплив і магнітосфера Землі буде знаходитись в стані спокою до кінця цього року.

За прогнозом астросиноптиків, початок січня не принесе землянам "червоних" або "жовтих" днів.

Варто зауважити, що магнітною бурею називають збурення геомагнітного поля Землі, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Утворюються такі явища, коли з околицями нашої планети стикаються збурені потоки сонячного вітру, а потім взаємодіють із магнітосферою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у деяких регіонах Україні температура може сягати до +15 градусів на кінець року.