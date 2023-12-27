Думки вчених розійшлися: чи чекати ще однієї магнітної бурі до кінця року
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Викид із Сонця вже літає у космосі
На нашій планеті у середу має відбутись геомагнітний шторм. Однак деякі астросиноптики стверджують, що це буде лише невелике збурення.
Це магнітне коливання стане наслідком викидами корональної маси (СМЕ), які були запущені у космос два дні тому. Про це повідомляють на сайті Spaceweather.
За словами астросиноптиків, ця магнітна буря не перевищуватиме 5 балів потужності.
"Промахи однаково ймовірні, як і попадання, тому це прогноз з низькою достовірністю", — мовиться на сайті.
Тим часом на ресурсі Meteoagent оприлюднено графік геомагнітних штормів протягом останніх п'яти днів.
Згідно з ним, зараз, 27 грудня, на землі тримається невелике збурення 4 балів, яке вируватиме і 28 грудня, однак вже післязавтра воно знизить свій вплив.
Після одноденної тиші, 30 грудня має поновитись коливання 4 балів.
Початок січня пройде без "червоних" та "жовтих" днів.
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