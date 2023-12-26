Ще трошки поштормить: коли землянам готуватись до магнітної бурі наприкінці місяця

Причиною коливань може бути нитка магнетизму

Астросиноптики майже одноголосно стверджують, що на Землі скоро має відбутись геомагнітний шторм. Він буде спричинений викидом корональної маси (СМЕ), який своєю чергою буде причиною нитки магнетизму.

Як кажуть вчені з сайту Spaceweather, нитка магнетизму спалахнула з північної півкулі Сонця напередодні Різдва, викинувши CME у космос. Більша частина викиду пройде повз Землі, однак є ймовірність, що невелика кількість заряджених частинок вдарить по магнітосфері нашої планети.

Моделі NASA припускають, що різкий удар відбудеться 27 грудня. У цю дату можливі незначні геомагнітні бурі класу G1.

Водночас за даними астросиноптичного ресурсу Meteoagent можна дізнатись, чи готуватись землянам до будь-яких коливань на кінець цього місяця.

Наразі магнітосфера Землі знаходиться у стані спокою. Однак вже 27 та 28 грудня має відбутись невелике геомагнітне збурення 4 балів, яке протримається всього лише один день. Після одноденної тиші 30 грудня поновиться коливання 4 балів, однак наступного дня його вже не буде.

Перший тиждень січня пройде без будь-яких магнітних коливань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи засніжить на Новий Рік в Україні.