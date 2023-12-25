Вчені застерігають про удар з космосу: коли чекати на магнітні бурі

З'явився графік штормів протягом грудня та на початок січня

І хоча наразі затяжний геомагнітний шторм завершився, однак вчені прогнозують, що наступні коливання мають відбутись вже скоро.

У неділю, 24 грудня, нитка магнетизму спалахнула з північної півкулі Сонця, після чого викид корональної маси (СМЕ) вилетів у космос. Про це повідомляється на сайті Spaceweather.

Очікується, що більша частина, але не вся, CME пройде на північ від нашої планети. Моделі NASA припускають, що різкий удар відбудеться 27 грудня. У цю дату можливі незначні геомагнітні бурі класу G1, тобто слабкі.

Майже таку думку мають і астросиноптики з ресурсу Meteoagent. Вони оприлюднили графік магнітних бур протягом останнього місяця року.

Згідно з даними, наразі магнітосфера Землі знаходиться у стані спокою. Однак вже 27 грудня має відбутись невелике геомагнітне збурення 4 балів, яке протримається всього лише один день. Після того, протягом 28-31 грудня не прогнозується будь-яких коливань.

Початок січня на нашій планеті також проходитиме без бур чи збурень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи засніжить на Новий Рік в Україні.