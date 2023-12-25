Ученые предостерегают об ударе из космоса: когда ждать магнитных бурь

Появился график штормов в течение декабря и начале января

И хотя затяжной геомагнитный шторм завершился, однако ученые прогнозируют, что последующие колебания должны произойти уже скоро.

В воскресенье, 24 декабря, нить магнетизма вспыхнула с северного полушария Солнца, после чего выброс корональной массы (СМЕ) вылетел в космос. Об этом сообщается на сайте Spaceweather.

Ожидается, что большая часть, но не вся, CME пройдет к северу от нашей планеты. Модели NASA предполагают, что резкий удар произойдет 27 декабря. В эту дату возможны незначительные геомагнитные бури класса G1, то есть слабые.

Почти такое мнение имеют и астросиноптики из ресурса Meteoagent. Они обнародовали график магнитных бурь за последний месяц года.

Согласно данным, магнитосфера Земли находится в состоянии покоя. Однако уже 27 декабря должно произойти небольшое геомагнитное возмущение 4 баллов, которое продержится всего один день. После того, в течение 28-31 декабря не прогнозируется каких-либо колебаний.

Начало января на нашей планете также пройдет без бурь или возмущений.

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