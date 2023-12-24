Вымирание в самом разгаре: что не так с нашей планетой и кто в этом виноват

Ни один из видов не будет жить вечно, а вымирание является неотъемлемой частью эволюции

Жизнь на планете Земля в очередной раз столкнулась с массовым вымиранием и виной тому во многом является деятельность человечества.

Как сообщает CNN, ученые указывают на то, что многие группы животных исчезают со скоростью на 35% выше, чем должно быть при нормальных обстоятельствах. Это говорит о том, что мы находимся даже не в начале вымирания, а в самом его разгаре.

Вместе с тем, они напоминают, что планета переживала массовые вымирания как минимум пять раз по совершенно разным причинам. К примеру, последнее и наиболее известное вымирание произошло 66 миллионов лет назад, оно практически уничтожило динозавров, оставив от них лишь небольшую группу, развившуюся после в птиц. Его причиной, как считается было падение астероида, которое изменило ход развития планеты буквально за один день.

В то же время наиболее массовым считается пермь-триасовое вымирание 252 миллиона лет назад, убившее около 95% всех видов на планете. Его причиной стали так называемые "сибирские траппы" — регионы серьезной вулканической активности, которая там продолжалась почти полмиллиона лет на площади в миллионы квадратных километров, чем подняла температуру воздуха на планете на 10-15 градусов.

Что касается нынешнего вымирания, то наверняка жизнь на планете после него сохранится и восстановится до былого величия, однако далеко не факт, что его смогут пережить люди.

"Многие из проигравших в этих прошлых массовых вымираниях были невероятно успешными группами", — отметил старший научный сотрудник Института экологии Национального автономного университета Мексики Херардо Себальос.

Он вместе с профессором демографических исследований Стэнфордского университета Полом Эрихом оценили состояние 5400 родов (в которые обычно входят несколько видов) позвоночных животных за исключением рыб и пришли к выводу, что мир лишь за последние 500 лет потерял 73 из них. При этом они подсчитали, что если бы на планете не было людей, то эти же 73 рода вымерли в среднем за 18 тысяч лет.

К слову, они также определили, что большинство этих видов исчезли из-за влияния человека — изменения среды обитания, активное земледелие, чрезмерная охота, ввоз инвазивных видов и т.д.

При этом ученые отмечают, что исчезновение даже одного вида может иметь каскадный эффект и приводить к негативным последствиям для целой экосистемы. Например, уничтожение странствующего голубя в Северной Америке привело к тому, что больше пищи стало доступно для белоногих мышей, которые существенно увеличили свою популяцию. Это привело к более обширному распространению инфекционных и клещевых болезней по всему континенту.

Взамен уничтожению диких видов и родов на планете наблюдается увеличение количества домашних животных, вроде кур, коров и свиней. Однако из-за малого биологического разнообразия они очень уязвимы к вспышкам вирусных инфекций, которые в теории могут поразить не только всех особей конкретного вида, но и "подобрать ключ" к иммунной системе человека, что неоднократно случалось в истории.

Себальос подчеркивает, что исчезновение крупных групп животных может привести к долгосрочным последствиям, которые в конечном итоге могут подкосить стабильность нашего собственного вида и даже привести к его вымиранию. Тем более, что в палеонтологии уже есть примеры того, как доминирующие виды попросту исчезали по итогам периода вымирания.

Как сообщалось ранее, вследствие глобального потепления малярийные комары значительно расширили свой ареал обитания. Ученые считают, что в ближайшем будущем эта болезнь может начать угрожать еще миллиардам людей на нашей планете.