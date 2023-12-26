Еще немного поштормит: когда землянам готовиться к магнитной буре в конце месяца

Причиной колебаний может быть нить магнетизма

Астросиноптики почти единогласно утверждают, что на Земле скоро произойдет геомагнитный шторм. Он будет вызван выбросом корональной массы (СМЕ), который в свою очередь станет причиной нити магнетизма.

Как говорят ученые с сайта Spaceweather, нить магнетизма вспыхнула с северного полушария Солнца в канун Рождества, выбросив CME в космос. Большая часть выброса пройдет мимо Земли, однако есть вероятность, что небольшое количество заряженных частиц ударит по магнитосфере нашей планеты.

Модели NASA предполагают, что резкий удар произойдет 27 декабря. В эту дату возможны незначительные геомагнитные бури класса G1.

В то же время, по данным астросиноптического ресурса Meteoagent, можно узнать, готовиться ли землянам к каким-либо колебаниям на конец этого месяца.

В настоящее время магнитосфера Земли находится в состоянии покоя. Однако уже 27 и 28 декабря должно произойти небольшое геомагнитное возмущение 4 баллов, которое продержится всего один день. После однодневной тишины 30 декабря возобновятся колебания 4 баллов, однако на следующий день его уже не будет.

Первая неделя января пройдет без каких-либо магнитных колебаний.

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