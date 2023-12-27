Мнения ученых разошлись: ждать ли еще одной магнитной бури до конца года
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Выброс с Солнца уже летает в космосе
На нашей планете в среду должен произойти геомагнитный шторм. Однако некоторые астросиноптики утверждают, что это будет небольшое возмущение.
Это магнитное колебание станет следствием выбросов корональной массы (СМЕ), которые были запущены в космос два дня назад. Об этом сообщают на сайте Spaceweather.
По словам астросиноптиков, эта магнитная буря не превысит 5 баллов мощности.
"Промахи одинаково вероятны, как и попадание, поэтому это прогноз с низкой достоверностью", — говорится на сайте.
Между тем, на ресурсе Meteoagent обнародован график геомагнитных штормов в течение последних пяти дней.
Согласно ему, сейчас, 27 декабря, на земле держится небольшое возмущение 4 баллов, которое будет бушевать и 28 декабря, однако уже послезавтра оно снизит свое влияние.
После однодневной тишины, 30 декабря возобновится колебание 4 баллов.
Начало января пройдет без "красных" и "желтых" дней.
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