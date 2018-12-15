Китайская станция впервые в истории достигнет обратной стороны Луны

Новости науки: На орбиту Луны вышла китайская станция Chang’e-4 с луноходом вышла после 4,5 дней полета.

Сообщается, что этот аппарат станет первым в истории, когда бы то ни было достигавшим обратной стороны спутника.

Согласно информации издания, китайские станция и луноход оснастили специальными научными приборами, благодаря которым ученые планируют начать изучение почвы Луны, а также взаимодействие спутника с солнечным ветром.

Аппарат должен приземлиться в самом крупном из известных на сегодня лунных кратеров - Эйткене. Диаметр его достигает 2,5 км, а глубина - 12 км. Данную местность специалисты выбрали с расчетом того, чтобы взять образцы глины космического тела и верхней мантии.