Китайцы открыли марсианскую базу для подростков в пустыне

Новости науки: Пока она доступна только для подростков, но в будущем начнет принимать и туристов.

Новостное агентство AFP сообщает об открытии марсианской базы, которую Китай построил в пустыне Гоби. Сейчас ее используют для обучения подростков, но позднее откроют и для туристов.

Пустыня Гоби покрывает площадь в миллион триста тысяч квадратных километров. Она является третьей по величине жаркой пустыней в мире и располагается на территории Китая и Монголии. Прежде всего она известна находками костей динозавров, в частности велоцирапторов, протоцератопсов, тарбозавров и зауролофов. На ее территории Китай построил базу под названием "База Марса - 1".

База разделена на девять модулей, среди которых - жилые отсеки, диспетчерская, теплица и переходная камера. Помещения выполнены в научно-фантастическом стиле и призваны познакомить с предполагаемыми условиями жизни на марсианской базе. На постройку ушло 50 миллионов юаней (7,47 миллиона долларов), при этом в работе помогали Центр астронавтов Китая и Межконтинентальный центр связи Китая.

В среду, во время открытия, туда прибыла сотня учеников из прилежащих к территории школ (самый ближний город Цзиньчан находится в 40 километрах от базы). Для подростков провели ознакомительную экскурсию. Они исследовали интерьер модулей, окрестные пещеры и надевали скафандры.

Компания C-Space, которая построила комплекс, планирует использовать его в образовательных целях, чтобы демонстрировать школьникам, как могут выглядеть будущие исследования Марса. В следующем году базу превратят в туристическое место. Тогда появятся тематический отель и ресторан. Авторы проекта планируют инвестировать 374 миллиона долларов, чтобы расширить участок до 67 квадратных километров. По их мнению, это может привести к большому притоку туристов: до двух миллионов ежегодно к 2030 году.

Однако у проекта есть и противники. Профессор Пекинского университета Цзяо Вэйсинь (Jiao Weixin) сказал, что здание в пустыне не отражает настоящих враждебных условий Марса. Создание правдоподобной реплики потребовало бы больших затрат, но в существующей базе он не видит смысла.

Сейчас Китай активно стремится к покорению космоса. В начале месяца он вывел на орбиту спутник ретрансляции данных "Тяньлянь 2-01". До этого стало известно, что при помощи Франции КНР планирует осуществить лунную миссию в 2023-2024 году.

Недавно новостное агентство Синьхуа сообщило, что Китай отправит зонд к околоземному астероиду - его образцы должны вернуться на Землю в специальной капсуле.