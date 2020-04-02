Поможет в колонизации Марса: в Беркли создали "бактериальную" батарейку

Новости науки:Новые бактериальные батарейки позволят производить энергию на Марсе.

Биогенератор электричества на основе бактерий и нанопроводов из кремния создали ученые из Калифорнийского университета в Беркли, их исследование опубликовано в научном журнале Joule.

В последние годы ученые разрабатывают концепции энергоносителей, которые бы позволили астронавтам колонизировать Марс. НАСА предлагает использовать небольшие ядерные реакторы, которые смогут работать в безвоздушном космическом пространстве. Первые прототипы таких устройств, которые смогут вырабатывать около 40 киловатт энергии, в НАСА собираются представить к 2023 году.

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли предложили более экологичный вариант — устройства, где энергия вырабатывается бактериями типа Sporomusa ovata. Эти бактерии могут захватывать свободные электроны из окружающей среды и использовать их для того, чтобы расщеплять молекулы углекислого газа и производить питательные вещества. Их можно подсоединить к солнечным батареям, чтобы одновременно производить и энергию, и органику.

"По сути, все, что нужно для работы этих батарей – поставить их на солнечный свет и дать микробам шанс сделать свое дело. Другой важный плюс этой биосистемы заключается в том, что бактерии могут размножаться. Это важно для дальних космических полетов, при запуске которых дорог каждый лишний килограмм", - говорит профессор Калифорнийского университета в Беркли Пэйдун Ян.

Сейчас лес из таких бактерий, который ученые вырастили в лаборатории, преобразует 3,6% поглощаемой энергии в уксус и похожие на него органические соединения, вырабатывая при этом кислород. При этом пока такая технология в 7 раз менее эффективна, чем неорганические солнечные батареи, однако их КПД намного выше, чем у растительных аналогов.

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