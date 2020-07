SpaceX отложила запуск ракеты Falcon 9 с южнокорейским военным спутником

"Запланированный на вторник запуск ракеты Falcon 9 с корейским военным спутником с мыса Канаверал отложили", - сказано в сообщении, обнародованном в соцсети Twitter.

The planned launch Tuesday of a Falcon 9 rocket from Cape Canaveral of a Korean military satellite has been delayed.

It's the second Falcon 9 launch to be postponed indefinitely in recent days as SpaceX tries to cut turnaround times for reused rockets. https://t.co/KHgetx3kfm pic.twitter.com/zZdn3ucrJC

