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Япония показала капсулу с астероидным грунтом Рюгу (фото)

Япония показала капсулу с астероидным грунтом Рюгу (фото)
Обновлено 10:59 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) показало капсулу, которая доставила на Землю два образца породы астероида Рюгу, возраст которого составляет не более 158 миллионов лет.

Фото появились на официальном аккаунте агентства в Twitter.

Отметим, что ученых и сотрудников агентства поздравил генеральный директор SpaceX Илон Маск.

Капсулу, которая приземлилась в Австралии, искали в течение более часа в темное время суток с использованием вертолета и технических средств. Она уже доставлена в местную лабораторию.

Астероид Рюгу: ученые выяснили природу красных полос на космическом теле

Напомним, в воскресенье, 5 декабря в 19:30 по Киеву, автоматический зонд Hayabusa-2 (Сокол-2) смог удачно доставить на Землю два образца породы с астероида Рюгу, преодолев 6 млрд километров.

О том, что космический зонд привезет образцы на Землю, стало известно в ноябре 2019 году. Он проработал на Рюгу почти год после окончания срока службы.

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Все по теме:

Япония, Астероиды, JAXA, Илон Маск, "Hayabusa-2", Рюгу.

Автор:

Телеграф
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