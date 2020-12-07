Япония показала капсулу с астероидным грунтом Рюгу (фото)

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) показало капсулу, которая доставила на Землю два образца породы астероида Рюгу, возраст которого составляет не более 158 миллионов лет.

Фото появились на официальном аккаунте агентства в Twitter.

Capsule collection! The helicopter team immediately flew to the location identified by the DFS team. They searched for the fallen capsule by using radio waves and maps. Thank you very much!

(Collection Team M)#Hayabusa2#はやぶさ２#AsteroidExplorerHayabusa2 #HAYA2Report pic.twitter.com/KSyEbnU3Yd — HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) December 6, 2020

Отметим, что ученых и сотрудников агентства поздравил генеральный директор SpaceX Илон Маск.

Капсулу, которая приземлилась в Австралии, искали в течение более часа в темное время суток с использованием вертолета и технических средств. Она уже доставлена в местную лабораторию.

Напомним, в воскресенье, 5 декабря в 19:30 по Киеву, автоматический зонд Hayabusa-2 (Сокол-2) смог удачно доставить на Землю два образца породы с астероида Рюгу, преодолев 6 млрд километров.

О том, что космический зонд привезет образцы на Землю, стало известно в ноябре 2019 году. Он проработал на Рюгу почти год после окончания срока службы.