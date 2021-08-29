Легкий обед за 400 евро: в Италии мужчину оштрафовали в пиццерии за отсутствие COVID-паспорта

В странах ЕС с 1 сентября COVID-сертификаты станут обязательными не только в барах и кафе, а и в транспорте, учебных учреждения.

В Италии в городе Ровиго мужчина получил штраф за обед в пиццерии, поскольку не имел COVID-паспорта, который сейчас для граждан стран Европейского союза является обязательным.

Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщает "il Messaggero".

За отсутствие так называемого "зеленого пропуска" мужчине пришлось отдать 400 евро (более 12,7 тысячи гривен). Владельцу учреждения, гостем которого стал оштрафованный посетитель, также пришлось заплатить за нарушение, но еще значительно больше — 1 тысячу евро (почти 31,8 тыс. гривен).

Известно, что обычно наличие COVID-паспорта проверяют в самом заведении, но иногда специальные проверяющие делают рейды, чтобы контролировать, додерживаются ли правил владельцы ресторанов или кафе. Именно на такую проверку и попал мужчина, пришедший пообедать без "зеленого пропуска".

В COVID-сертификате должна быть информация о прививках против коронавируса (нужно иметь хотя бы одну дозу вакцины), отрицательный ПЦР-тест или же информация о том, что человек недавно перенес коронавирусную болезнь.

На данный момент в Италии, как и в других странах ЕС, без COVID-паспортов не пускают в помещения ресторанов, баров и кафе. Нововведение начало действовать 6 августа 2021 года.

Известно, что с 1 сентября наличие коронавирусного сертификата будет обязательным и для посещения школ, университетов, а также транспорта.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Всемирная организация здравоохранения выступила против введения так называемых паспортов вакцинации, поскольку это нарушает принципы справедливости. К тому же члены ВОЗ заявили, что не уверены в эффективности вакцинации против коронавируса.

Напоминаем, что украинцы по ковид-сертификатах могут посещать некоторые страны мира — для этого нужно сделать прививку.