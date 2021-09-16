"Мы все в опасности": посол Польши предложил новый восточноевропейский формат из-за "Северного потока - 2"

Положение Украины в сравнении с другими странами хуже всего

На фоне информации о завершении строительства российского газопровода "Северный поток — 2" посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий предложил создать новый формат переговоров между странами Восточной Европы. По его словам, все они могут оказаться в опасности.

Об этом в четверг, 16 сентября, сообщает телеканал "Дом".

По словам посла, в новый формат переговоров должны войти Украина, страны Балтии, а также Чехия, Венгрия, Польша, Словакия и Румыния.

Цихоцкий отметил, что все эти страны в разном масштабе оказались в опасности из-за финиша строительства "Северного Потока-2", саммита президентов США и России в Женеве и событий в Афганистане и Беларуси. А новый формат переговоров позволит бороться со всеми этими вызовами.

При этом посол Польши в Украине отметил, что положение Украины среди других стран хуже всего, ведь она не входит в состав ЕС и НАТО.

"На вашей территории продолжается агрессия и оккупация. У нас этого еще не происходит. Но страны нашего региона тем или иным образом являются жертвами этой плохой динамики. Мы должны совместно найти ответы на эти вызовы, на эти угрозы", — добавил Цихоцкий.

Напомним, Россия 10 сентября объявила о завершении строительства газопровода "Северный поток — 2" и даже показала видео последнего "штриха", из-за которого российский газ пустят в обход Украины.

После этого в Офисе президента заявили, что "Северный поток-2" уже начал приносить вред Украине.

Ранее "Телеграф" сообщал, что делать Украине после запуска российского газопровода — мнение экспертов.