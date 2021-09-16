"Ми всі у небезпеці": посол Польщі запропонував новий східноєвропейський формат через "Північний потік - 2"

Становище України з-поміж інших країн найгірше

На тлі інформації про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік — 2" посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький запропонував створити новий формат переговорів між країнами Східної Європи. За його словами, всі вони можуть опинитися у небезпеці.

Про це у четвер, 16 вересня, повідомляє телеканал "Дім".

За словами посла, у новий формат переговорів мають увійти Україна, країни Балтії, а також Чехія, Угорщина, Польща, Словаччина та Румунія.

Ціхоцький зазначив, що всі ці країни у різному масштабі опинилися у небезпеці через фініш будівництва "Північного Потоку-2", саміт президентів США та Росії в Женеві та події в Афганістані та Білорусі. А новий формат переговорів дозволить боротися з усіма цими викликами.

При цьому посол Польщі в Україні зазначив, що становище України з-поміж інших країн найгірше, адже вона не входить у склад ЄС та НАТО.

"На вашій території триває агресія та окупація. У нас цього ще не відбувається. Але країни нашого регіону тим чи іншим чином є жертвами цієї поганої динаміки. Ми повинні спільно знайти відповіді на ці виклики, на ці загрози", — додав Ціхоцький.

Нагадаємо, Росія 10 вересня оголосила про завершення будівництва газопроводу "Північний потік — 2" і навіть показала відео останнього "штриха", через який російський газ пустять в обхід України.

Після цього у Офісі президента заявили, що "Північний потік-2" вже почав приносити шкоду Україні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що робити Україні після запуску російського газопроводу — думка експертів.