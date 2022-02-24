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На Западе придумали ответ на "варварскую авантюру" Путина в Украине

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Галина Михайлова Галина Михайлова
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Борис Джонсон и Владимир Зеленский
Борис Джонсон и Владимир Зеленский

Европейские лидеры единодушны в оценке ситуации

Военное вторжение России в Украину вызвало резко негативную реакцию мирового сообщества. Британский премьер-министр ​​Борис Джонсон обговорил ситуацию в нашей стране с немецким канцлером Олафом Шольцем.

Джонсон сказал, что для того, чтобы Владимир Путин потерпел неудачу, западу нужно его политически и экономически изолировать. Он отметил, что нужно согласовать усилия для введения самых строгих санкций. То, что Россия вторглась в Украину он назвал "варварским поступком" Путина.

Британский премьер понимает, что если Запад не отреагирует в достаточной мере это будет "иметь немыслимые последствия".

Шольц в свою очередь также анонсировал серьезные санкции против России и подчеркнул, что Путин совершил ошибку. Ранее Германия уже приостановила сертификацию "Северного потока-2".

К европейским лидерам, выступившим в поддержку Украины присоединился и глава Франции Эммануэль Макрон. Он отметил, что напав на Украину Путин атаковал мир и стабильность в Европе.

Ранее "Телеграф" писал, что на фронте наступила "оперативная пауза". Наиболее проблемная ситуация на юге страны.

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#Германия #Франция #Великобритания #Война
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