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На Заході вигадали відповідь на "варварську авантюру" Путіна в Україні

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Борис Джонсон та Володимир Зеленський Новина оновлена 24 лютого 2022, 16:59
Борис Джонсон та Володимир Зеленський

Європейські лідери одностайні в оцінці ситуації

Військове вторгнення Росії в Україну викликало різко негативну реакцію світової спільноти. Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон обговорив ситуацію в нашій країні з німецьким канцлером Олафом Шольцем.

Джонсон сказав, що для того, щоб Володимир Путін зазнав невдачі, заходу потрібно його політично та економічно ізолювати. Він зазначив, що потрібно узгодити зусилля для запровадження найсуворіших санкцій. Те, що Росія вторглася в Україну, він назвав "варварським вчинком" Путіна.

Британський прем’єр розуміє, що якщо Захід не відреагує достатньою мірою, це буде "мати немислимі наслідки".

Шольц також анонсував серйозні санкції проти Росії і підкреслив, що Путін припустився помилки. Раніше Німеччина вже призупинила сертифікацію "Північного потоку-2".

До європейських лідерів, які виступили на підтримку України, приєднався і голова Франції Еммануель Макрон. Він зазначив, що напавши на Україну Путін атакував мир та стабільність у Європі.

Раніше "Телеграф" писав, що на фронті настала "оперативна пауза". Найбільш проблемна ситуація на півдні країни.

Теги:
#Німеччина #Франція #Велика Британія #Війна
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