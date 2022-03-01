Укр

Международный суд ООН назначил дату первых слушаний по делу против россии

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Дело против рф о геноциде Новость обновлена 01 марта 2022, 23:14
Дело против рф о геноциде

В Гааге в ближайшие дни пройдут публичные слушания по делу "Украина против России"

Ранее стало известно, что Украина будет официально судится с Гаагским судом за геноцид населения, который российские военные устроили на территории нашего государства. Во вторник, 1 марта, Международный Суд ООН назначил на 7 и 8 марта слушания дела "Украина против РФ".

Об этом сообщает пресс-служба МС ООН, передает interfax.

"Международный суд, главный судебный орган ООН, проведет публичные слушания по делу об обвинениях в геноциде в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (Украина против России) в понедельник 7 и во вторник 8 марта 2022 года во Дворце мира в Гааге", – говорится в сообщении.

Также Украина сразу подала ходатайство о мерах предосторожности, в котором, по сути, просит Суд ООН приказать россии остановить ведение войны в Украине.

Отметим, что Украина официально отказалась от проведения прямых переговоров с россией на территории Беларуси. Среди причин и поддержка Минском военной агрессии Кремля, и ультимативность предложений со стороны владимира путина.

В понедельник, 28 февраля, на пятый день боевых действий Украина и россия провела переговоры в Беларуси.

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#Украина #Россия #ООН #РФ
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