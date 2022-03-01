Міжнародний суд ООН призначив дату перших слухань у справі проти росії

У Гаазі найближчими днями відбудуться публічні слухання у справі "Україна проти Росії"

Раніше стало відомо, що Україна офіційно судиться з Гаазьким судом за геноцид населення, який російські військові влаштували на території нашої держави. У вівторок, 1 березня, Міжнародний Суд ООН призначив на 7 та 8 березня слухання справи "Україна проти РФ".

Про це повідомляє пресслужба МС ООН, передає interfax.

"Міжнародний суд, головний судовий орган ООН, проведе публічні слухання у справі про звинувачення у геноциді відповідно до Конвенції про попередження злочину геноциду та покарання за нього (Україна проти Росії) у понеділок 7 та у вівторок 8 березня 2022 року у Палаці миру в Гаазі", — йдеться у повідомленні.

Також Україна одразу подала клопотання про запобіжні заходи, в якому, по суті, просить Суд ООН наказати росії зупинити ведення війни в Україні.

Зазначимо, що Україна офіційно відмовилася від проведення прямих переговорів із росією на території Білорусі. Серед причин — і підтримка Мінськом військової агресії Кремля, і ультимативність пропозицій з боку володимира путіна.

У понеділок, 28 лютого, на п’ятий день бойових дій Україна та росія провела переговори у Білорусі.