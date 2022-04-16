Укр

"Германия обещала Украине оружие и безопасность. Ничего вы не дали и не выполнили": депутат Европарламента жестко раскритиковал ФРГ

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
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Депутат Патрик Яки Новость обновлена 16 апреля 2022, 02:45
Депутат Патрик Яки

Польский политик заявил, что немцы "на стороне зла"

Депутат Европейского парламента, польский политик Патрик Яки раскритиковал не только позицию Германии за ее стойкое нежелание оказывать помощь Украине в войне против россии, но и за попытки сдержать оказание помощи со других европейских стран, в частности, Польши.

Перевод экспрессивного выступления Яки в Европарламенте от 7 апреля опубликовал в пятницу, 16 апреля, вечером блогер Денис Довгополый:

"Вы хотите наложить санкции на Польшу, потому, что мы не хотим поступать как вы требуете? Но что мы должны брать у вас в пример? То, что вам плевать на Украину? Если отказаться от денег из россии для каждого немца будет стоить 80 евро в месяц и вы говорите "НЕТ" и мы должны это скотство поддерживать?

Германия обещала Украине оружие и безопасность. Ничего вы не дали и не выполнили обещаний. И мы должны вести себя так же? Годами вы торговали с россией и имели сверхприбыли. Теперь имеет последствия в Буче, зверства над детьми и смерти мирных граждан!

Вы уже проиграли, потому, что вы на стороне зла!

Это большое счастье, что в Европе есть страны, которым небезразлична Украина, такие как Польша, которая знает, что Украина сейчас страдает. Потому, что поляки помнят, как немцы сжигали детей в печах, помнят массовые убийства в Варшаве.

И сегодня Германия нам ничего не заплатила. А сейчас Германия хочет учить нас моральности?

Может у вас сейчас больше денег и силы, но вы не можете быть лидером в Европе, не можете ничем пожертвовать, чтобы беречь добро. Если бы в потратили все усилия, которые вы направляете на продвижение санкций против Польши потратили на санкции для россии, сегодня Украина была бы спасена."

Как сообщалось, ФРГ ранее отказывалась поставлять вооружение в Украину, однако с десятых чисел апреля поменяла свою позицию.

Так, 12 апреля президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что ФРГ будет поставлять оружие Украине.

А уже 15 апреля стало известно, что Германия намерена значительно усилить возможности ВСУ, выделив на нужды украинских военнослужащих более одного миллиарда евро.

Теги:
#Украина #Германия #Польша #Европарламент #Критика #Патрик Яки
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