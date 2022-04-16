"Германия обещала Украине оружие и безопасность. Ничего вы не дали и не выполнили": депутат Европарламента жестко раскритиковал ФРГ

Польский политик заявил, что немцы "на стороне зла"

Депутат Европейского парламента, польский политик Патрик Яки раскритиковал не только позицию Германии за ее стойкое нежелание оказывать помощь Украине в войне против россии, но и за попытки сдержать оказание помощи со других европейских стран, в частности, Польши.

Перевод экспрессивного выступления Яки в Европарламенте от 7 апреля опубликовал в пятницу, 16 апреля, вечером блогер Денис Довгополый:

"Вы хотите наложить санкции на Польшу, потому, что мы не хотим поступать как вы требуете? Но что мы должны брать у вас в пример? То, что вам плевать на Украину? Если отказаться от денег из россии для каждого немца будет стоить 80 евро в месяц и вы говорите "НЕТ" и мы должны это скотство поддерживать?

Германия обещала Украине оружие и безопасность. Ничего вы не дали и не выполнили обещаний. И мы должны вести себя так же? Годами вы торговали с россией и имели сверхприбыли. Теперь имеет последствия в Буче, зверства над детьми и смерти мирных граждан!

Вы уже проиграли, потому, что вы на стороне зла!

Это большое счастье, что в Европе есть страны, которым небезразлична Украина, такие как Польша, которая знает, что Украина сейчас страдает. Потому, что поляки помнят, как немцы сжигали детей в печах, помнят массовые убийства в Варшаве.

И сегодня Германия нам ничего не заплатила. А сейчас Германия хочет учить нас моральности?

Может у вас сейчас больше денег и силы, но вы не можете быть лидером в Европе, не можете ничем пожертвовать, чтобы беречь добро. Если бы в потратили все усилия, которые вы направляете на продвижение санкций против Польши потратили на санкции для россии, сегодня Украина была бы спасена."

Как сообщалось, ФРГ ранее отказывалась поставлять вооружение в Украину, однако с десятых чисел апреля поменяла свою позицию.

Так, 12 апреля президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что ФРГ будет поставлять оружие Украине.

А уже 15 апреля стало известно, что Германия намерена значительно усилить возможности ВСУ, выделив на нужды украинских военнослужащих более одного миллиарда евро.