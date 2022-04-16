Соседка Украины запрещает судам под флагом россии вход в свои порты

"Переобувшимся" морякам тоже рады не будут

Румынское правительство согласовало запрет на заход в порты страны для кораблей, которые плавают под российским триколором. Такое решение связано с военной агрессией рф против Украины, которая длится уже 52-й день подряд, и вступит в силу уже с воскресенья, 17 апреля.

Об этом сообщают росСМИ, ссылаясь на Румынскую морскую администрацию.

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Запрет начнет действовать уже в ночь с субботы на воскресенье, ровно в полночь. Любые суда, которые официально зарегистрированы в россии и ходят под флагом этого государства, не смогут больше швартоваться в портах Румынии.

Отмечается, что ограничения коснутся даже тех кораблей, которые решили изменить свою администрацию или флаг с российского на любое иностранное после 24 февраля 2022 года. Напомним, именно в этот день кровавый диктатор владимир путин отдал приказ о вторжении своей армии в Украину, по факту объявив нашему государству войну.

Также в Румынии отмечают: существуют также исключения, которые позволят российским судам войти в морское пространство страны. В этот список войдут корабли, которым необходима помощь, убежище или аварийная остановка.

Отметим, что ранее о решении закрыть свои порты, а также автомобильные дороги для передвижения российского транспорта сообщили в Евросоюзе. Такое решение вошло в перечень очередного санкционного пакета, который был утвержден европейскими политиками.