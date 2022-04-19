Укр

Фото "Киевской мадонны" стало иконой в храме Неаполя: подробности

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Снимок стал популярным в сети Новость обновлена 19 апреля 2022, 20:12
Снимок стал популярным в сети

Киевлянка стала символом несокрушимости и силы

Киевская мадонна из столичного метро стала покровительницей одного из католических приходов в итальянском Неаполе.

Фото 27-летняей киевлянки Татьяны, которая спасаясь от обстрелов спустилась в метро, где ей пришлось кормить трехмесячную дочь, облетело весь мир. Венгерский журналист Андраш Фьольдеш сделал снимок женщины на вторую ночь полномасштабного вторжения рф в Украину. Позднее в сети появилась иллюстрация, сделанная по этому фото, на которой женщина кормит свою дочку, сидя на полу. Данную работу сделала днепровская художница Марина Соломенникова. Ее иллюстрацию "Киевская мадонна в метро" опубликовал даже консультант ватиканского секретариата по делам коммуникаций Джеймс Мартин.

В итоге киевлянка с младенцем в метро стала символом материнской несокрушимости и силы, вдохновившей многих художников по всему миру. А картина "Киевская мадонна в метро" стала иконой в одном из католических храмов Неаполя. Возле нее горят свечи и стоят желто-синие цветы.

Ранее сообщалось, что власти Италии решили помочь Украине оружием. Премьер-министр Италии Марио Драги считает, что с президентом рф владимиром путиным нет смысла говорить.

Теги:
#Украина #Италия #Россия #Неаполь #Война с Россией
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