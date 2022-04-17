Укр

Премьер Италии разоткровенничался о разговоре с путиным: "Когда ты увидишься с Зеленским?"

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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владимир путин и Марио Драги Новость обновлена 17 апреля 2022, 17:10
владимир путин и Марио Драги

Официальный Рим не видит смысла в телефонных звонках путину.

В воскресенье, 17 апреля, на 53-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в Италии заявили, что кровавый диктатор владимир путин не заинтересован в переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским и поисках мира.

Об этом сообщил премьер-министр Италии Марио Драги в интервью Della Sera.

Драги рассказал, что до последнего надеялся, что путин не начнет полномасштабное вторжение в Украину. Премьер-министр Италии признался, что думал, что россия быстро победит, однако он не учел героический народ Украины и ВСУ. Кроме того, Драги рассказал, как просил путина лично встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленский, однако тот ответил отказом.

"Я его (Путина — ред.) спросил: "когда ты увидишься с Зеленским? Только вы двое можете развязать эти узлы". Он ответил: "время еще не пришло". Я настаивал: "примите решение о прекращении огня". И снова: "нет, время еще не пришло", — заявил Драги.

Итальянский премьер подчеркнул, что после ужасов Бучи с путиным нет смысла говорить, ведь "ты просто потеряешь время".

"Я всегда защищал Макрона (президент Франции часто пытался убедить путина прекратить войну — Ред.) и продолжаю утверждать, что как нынешний президент страны ЕС он прав, пытаясь попробовать все возможные пути диалога. Но у меня складывается впечатление, что ужас войны с ее бойнями, с тем, что они сделали с детьми и женщинами, совершенно не зависит от слов и телефонных звонков, которые они делают", — добавил Драги.

Ранее в Украине отреагировали на беседу канцлера Австрии с путиным. К слову, Зеленский считает, что президент рф способен применить тактическое ядерное вооружение в Украине.

Теги:
#Украина #Италия #Россия #Марио Драги #Владимир Путин #Война с Россией
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