У Зеленского ответили канцлеру Австрии насчет путина, который "верит в победу"

Украинские власти уверены: россия очень скоро станет государством-изгнанником

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что иллюзии путина насчет возможной победы в войне в Украине закончатся крахом для россии. Таким образом в команде Владимира Зеленского отреагировали на рассказ канцлера Австрии Карла Нехаммера о надеждах российского диктатора одержать верх в нынешнем противостоянии.

Об этом Подоляк написал в своем Twitter в воскресенье, 17 апреля.

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По мнению чиновник, российская федерация обязательно проиграет. При чем сразу во всех смыслах — военном, экономическом и географичном. Последнее, вероятно, отсылка к прогнозам многих отечественных экспертов насчет неминуемого распада россии на несколько государств после войны с Украиной.

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"Страна-изгнанник с негативным профилем в учебниках истории. Такой будет "победа", — резюмировал Подоляк.

Напомним, что Карл Нехаммер встречался с кровавым диктатором владимиром путиным в Москве 11 апреля. Личная беседа проходила тет-а-тет, без переводчиков и других посторонних лиц, а также была весьма напряженной.

Австрийский канцлер остался одним из немногих европейских политиков, которые еще решаются говорить с путиным лично. Кроме, конечно, французского президента Эмманюэля Макрона, который недавно анонсировал новый звонок российскому лидеру насчет войны в Украине. После этого, к слову, политик назвал россиян и украинцев "братьями", а также отказался назвать зверства российских солдат геноцидом украинского народа.