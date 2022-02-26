В Киеве в метро больше не ездят поезда - станции работают в режиме укрытия

Никаких транспортных перевозок метрополитен не будет осуществлять.

Из-за обстрелов российских оккупантов Киевский метрополитен остановил перевозки и работает как укрытие.

"Метро перешло в режим укрытия. Транспортных перевозок производиться не будет," — сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

Кличко просит всех оставаться в укрытии или дома. Все станции метро кроме наземных (Днепр, Гидропарк, Левобережная, Дарница, Черниговская и Лесная) не являются укрытиями.

Напомним, что в Киеве и окрестностях ночью и утром 26 февраля шли интенсивные бои. На утро в Киеве насчитывалось более трех десятков человек пострадавших от обстрелов оккупантов.

В Соломенском районе Киева произошел обстрел жилого массива, в результате чего один из снарядов попал в многоэтажку.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, опубликовал фото и призывал к полной изоляции России.