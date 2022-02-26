В Киеве в метро больше не ездят поезда - станции работают в режиме укрытия
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Никаких транспортных перевозок метрополитен не будет осуществлять.
Из-за обстрелов российских оккупантов Киевский метрополитен остановил перевозки и работает как укрытие.
"Метро перешло в режим укрытия. Транспортных перевозок производиться не будет," — сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.
Кличко просит всех оставаться в укрытии или дома. Все станции метро кроме наземных (Днепр, Гидропарк, Левобережная, Дарница, Черниговская и Лесная) не являются укрытиями.
Напомним, что в Киеве и окрестностях ночью и утром 26 февраля шли интенсивные бои. На утро в Киеве насчитывалось более трех десятков человек пострадавших от обстрелов оккупантов.
В Соломенском районе Киева произошел обстрел жилого массива, в результате чего один из снарядов попал в многоэтажку.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, опубликовал фото и призывал к полной изоляции России.
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