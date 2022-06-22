Финляндия сделала жесткое заявление по поводу войны с россией

Власти страны говорят, что они станут для россиян "тяжелым куском для пережевывания"

Финляндия, которая вместе со Швецией идет в Североатлантический Альянс, заявила о готовности к отпору российской агрессии в случае, если она будет. Власть страны готовилась к нападению десятилетиями и намерена оказать жесткое сопротивление россии.

Как передает Reuters, об этом заявил командующий Силами обороны Финляндии генерал Тимо Кивинен.

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"Мы планомерно развивали нашу военную оборону именно для того вида боевых действий, который ведется там (в Украине – ред.), с массированным применением огневой мощи, бронетехники, а также воздушных сил", — заявил командующий Силами обороны Финляндии.

При этом генерал отметил, что Украина для россии стала "тяжелым куском для пережевывания" и так же будет с Финляндией.

Кивинен добавил, что даже после вступления в Североатлантический альянс основная ответственность за оборону страны все равно будет на Финляндии.

Напомним, что 18 мая Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО и теперь ждут согласования каждого из 30 союзников Североатлантического альянса. При этом в Пентагоне заявили, что помогут финнам в случае нападения на нее за вступление в Альянс.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Финляндия после российского вторжения в Украину заявила о намерении возвести заградительные сооружения на ключевых участках границы с российской федерацией.