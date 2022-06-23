В ПАСЕ определили виновного в уничтожении рейса МН17 в Украине: подробности

Суд еще не огласил вердикт в этом деле

В четверг, 23 июня, на 120-й день полномасштабного вторжения рф в Украину Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) утвердила резолюцию, что самолет МН17 в июле 2014 года был сбит российской ракетой "Бук".

За резолюцию проголосовали 80 депутатов из 81, ни один не проголосовал против. Об этом сообщает Укринформ.

ПАСЕ единогласно утвердила резолюцию о привлечении к ответственности виновных, которые сбили самолет рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, в результате чего погибли 298 человек. Во время голосования в сессионном зале присутствовал король Нидерландов Виллем-Александр. 198 граждан Нидерландов стали жертвами российского террора.

"На основании доказательств, предоставленных докладчику украинскими и нидерландскими органами власти, Ассамблея считает наиболее убедительным сценарием, что рейс MH17 был сбит ракетой "Бук", предоставленной пророссийским вооруженным формированиям российской армией", — отмечается в резолюции ПАСЕ.

В резолюции отметили, что российская сторона вместо добросовестного сотрудничества с расследованием выбрала путь дезинформации, целью которой было создание путаницы.

"Вместо предоставления достоверной информации компетентным следственным органам российские власти практиковали дезинформацию, в частности, распространяя несколько последовательных противоречивых версий фактов с целью создания путаницы. Как показывают разведывательные данные из открытых источников, опубликованные в многочисленных отчетах, российские власти зашли так далеко, что представили сфальсифицированные данные радаров, спутников и другие данные, чтобы скрыть правду", — отмечается в резолюции.

Напомним, пассажирский самолет "Малайзийских авиалиний" Boeing 777, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит на временно оккупированной территории Донбасса 17 июля 2014 года. В результате трагедии погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа. Международная следственная группа, в которую вошли Нидерланды, Австралия, Бельгия, Малайзия и Украина, пришла к выводу, что самолет был сбит ЗРК "Бук", что принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО Вооруженных сил рф.

В начале июня завершился судебный процесс по делу MH17. Вердикт в этом деле будет оглашен в ноябре/декабре 2022 года. Одним из обвиняемых в этом деле является российский террорист Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), который активно комментирует войну в Украине с территории рф.