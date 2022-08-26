В Европарламенте назвали путина фашистом

Французский депутат пообщался с украинскими журналистами

Депутат Европарламента от Франции Рафаэль Глюксман считает, что Европа должна быть более жесткой в процессе введения санкций против россии, а также назвал президента рф владимира путина фашистом.

Об этом он сказал во время встречи с украинскими журналистами в Киеве в Guildhall, передает корреспондент "Телеграфа".

"Французское общество очень поддерживает Украину, поддерживает отправку вооружения в Украину, санкции против россии. Но Европа должна быть более жесткой в санкционной политике: нужно отключить все банки рф от SWIFT, продлевать газовые санкции, внедрять санкции против всех, кто спонсирует режим путина. Ведь важна дискуссия: это только вина путина или всего общества в россии. путин — фашист, но не только он виновен в войне", — цитирует европарламентария "Телеграф".

Он также отметил, что Украина должна победить в этой войне, ведь если этого не достичь, то это приведет к дальнейшим конфликтам в мире.

"Будет тогда военный конфликт в Тайване, африканских странах, потому это вопрос безопасности всего мира".

Читайте также: Категория Новости России Хаотичную политику путина объяснили психическими отклонениями То, что путин своими действиями вредит даже своей стране, можно объяснить беспорядком в его голове

Ранее сообщалось, что путин уволили сразу 6 российских генералов. Британская разведка считает, что это сделано из-за провалов армии рф в Украине. При этом глава минобороны рф сергей шойгу заявляет, что "спецоперация" идет по плану.