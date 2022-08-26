У Європарламенті назвали путіна фашистом
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Французький депутат поспілкувався з українськими журналістами
Депутат Європарламенту від Франції Рафаель Глюксман вважає, що Європа має бути більш жорсткою у процесі запровадження санкцій проти росіі, а також, назвав президента рф володимира путіна фашистом.
Про це він сказав під час зустрічі з українськими журналістами в Києві у Guildhall, передає кореспондент "Телеграфу".
"Французьке суспільство дуже підтримує Україну, підтримує відправлення озброєння в Україну, санкції проти росіі. Але Європа має бути більш жорсткою у санкційній політиці: потрібно відключити всі банки рф від SWIFT, продовжувати газові санкції, впроваджувати санкції проти всіх, хто спонсорує режим путіна. Адже важлива дискусія: чи це тільки провина путіна чи всього суспільства в росіі. путін — фашист, але не лише він винний у війні", — цитує європарламентарія "Телеграф".
Він також зазначив, що Україна має перемогти у цій війні, адже якщо цього не досягнути, то це призведе до подальших конфліктів у світі.
"Буде тоді військовий конфлікт у Тайвані, африканських країнах, тому це питання безпеки всього світу".
Раніше повідомлялося, що путін звільнив одразу 6 російських генералів. Британська розвідка вважає, що це зроблено через провали армії рф в Україні. При цьому голова міноборони рф сергій шойгу заявляє, що "спецоперація" йде за планом.