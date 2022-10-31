Убойный аргумент: в США нашли, чем ответить на выход россии из "зерновой сделки"

Авианосец должен прибыть в Европу в средине ноября

Выход россии из сделки по беспрепятственному вывозу зерна из Украины по морскому пути не остался незамеченным для США, которые решили усилить военное присутствие в Европе.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на данные отслеживания перемещения кораблей, ударная группировка ВМС США во главе с авианосцем USS Gerald Ford должна к средине ноября прибыть на военную базу Портсмут в Великобритании.

Издание напоминает, что это самый крупный авианосец в мире с водоизмещением в 100 тысяч тонн, а сопровождают его ракетный крейсер, эсминцы и ударная подлодка.

При этом в Европе уже находится еще одна авианосная группировка во главе с авианосцем USS George Bush, которая в настоящее время находится в Хорватии.

Как сообщалось ранее, зерновое соглашение действовало с начала августа и в его рамках из Украины было вывезено более 8 миллионов тонн зерна. 29 октября россия заявила, что более не будет принимать участие в сделке, аргументировав свое решение атакой беспилотников на базу черноморского флота в Севастополе. Впрочем, намеки на желание выйти из сделки в россии делали еще в сентябре.

31 октября президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна будет продолжать прикладывать усилия к тому, чтобы зерновой коридор продолжал работу, тем самым бросив вызов россии в Черном море.