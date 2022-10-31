Убивчий аргумент: у США знайшли, чим відповісти на вихід росії із "зернової угоди"

Авіаносець має прибути до Європи у середині листопада

Вихід росії з угоди з безперешкодного вивезення зерна з України морським шляхом не залишився непоміченим для США, які вирішили посилити військову присутність у Європі.

Як повідомляє Інтерфакс із посиланням на дані відстеження переміщення кораблів, ударне угруповання ВМС США на чолі з авіаносцем USS Gerald Ford має до середини листопада прибути на військову базу Портсмут у Великій Британії.

Видання нагадує, що це найбільший авіаносець у світі з водотоннажністю в 100 тисяч тонн, а супроводжують його ракетний крейсер, есмінці та ударний підводний човен.

При цьому в Європі вже знаходиться ще одне авіаносне угруповання на чолі з авіаносцем USS George Bush, яке зараз перебуває в Хорватії.

Як повідомлялося раніше, зернова угода діяла з початку серпня і в її рамках з України було вивезено понад 8 мільйонів тонн зерна. 29 жовтня росія заявила, що більше не братиме участі в угоді, аргументувавши своє рішення атакою безпілотників на базу чорноморського флоту в Севастополі. Втім, натяки на бажання вийти з угоди у росії робили ще у вересні.

31 жовтня президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що його країна продовжуватиме докладати зусиль до того, щоб зерновий коридор продовжував роботу, тим самим кинувши виклик росії в Чорному морі.