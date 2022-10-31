Рус

Убивчий аргумент: у США знайшли, чим відповісти на вихід росії із "зернової угоди"

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1105
USS Gerald Ford Новина оновлена 31 жовтня 2022, 18:39
USS Gerald Ford

Авіаносець має прибути до Європи у середині листопада

Вихід росії з угоди з безперешкодного вивезення зерна з України морським шляхом не залишився непоміченим для США, які вирішили посилити військову присутність у Європі.

Як повідомляє Інтерфакс із посиланням на дані відстеження переміщення кораблів, ударне угруповання ВМС США на чолі з авіаносцем USS Gerald Ford має до середини листопада прибути на військову базу Портсмут у Великій Британії.

Видання нагадує, що це найбільший авіаносець у світі з водотоннажністю в 100 тисяч тонн, а супроводжують його ракетний крейсер, есмінці та ударний підводний човен.

При цьому в Європі вже знаходиться ще одне авіаносне угруповання на чолі з авіаносцем USS George Bush, яке зараз перебуває в Хорватії.

Як повідомлялося раніше, зернова угода діяла з початку серпня і в її рамках з України було вивезено понад 8 мільйонів тонн зерна. 29 жовтня росія заявила, що більше не братиме участі в угоді, аргументувавши своє рішення атакою безпілотників на базу чорноморського флоту в Севастополі. Втім, натяки на бажання вийти з угоди у росії робили ще у вересні.

31 жовтня президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що його країна продовжуватиме докладати зусиль до того, щоб зерновий коридор продовжував роботу, тим самим кинувши виклик росії в Чорному морі.

Теги:
#Європа #США #Росія