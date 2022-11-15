Соседка россии может начать обучение украинских военных на своей территории

Окончательное решение пока не принято

В Финляндии не исключают, что в рамках миссии ЕС по подготовке украинских военных, начнут обучать бойцов ВСУ на своей территории.

Как сообщает местное издание Helsingin Sanomat, об этом рассказал глава Министерства обороны Финляндии Антти Кайкконен. По его словам этот вопрос остается открытым, но при этом он не станет исключать варианта начала подготовки бойцов ВСУ на территории его страны.

По словам Кайкконена в первую очередь необходимо определить, какое место будет занимать Финляндия в программе по обучению, а затем будет определено место, где это будет проводиться.

Он также добавил, что в настоящее время в Хельсинки рассматривают несколько вариантов участия в этой миссии.

Как сообщалось ранее, о запуске миссии Европейского союза по подготовке украинских военных стало известно в октябре, согласно планам, миссия будет включать в себя подготовку около 15 тысяч военнослужащих ВСУ. Тогда ожидалось, что она будет запущена в средине ноября.

В настоящее время подобная миссия уже работает в Великобритании. При этом своих инструкторов согласились отправить Канада, которая уже тренировала украинских бойцов в рамках программы UNIFIER, а также Швеция.