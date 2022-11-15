Сусідка росії може розпочати навчання українських військових на своїй території

Остаточне рішення поки не ухвалено

У Фінляндії не виключають, що в рамках місії ЄС з підготовки українських військових почнуть навчати бійців ЗСУ на своїй території.

Як повідомляє місцеве видання Helsingin Sanomat, про це розповів голова Міністерства оборони Фінляндії Антті Кайкконен. За його словами, це питання залишається відкритим, але при цьому він не виключатиме варіанта початку підготовки бійців ЗСУ на території його країни.

За словами Кайкконена, в першу чергу необхідно визначити, яке місце займатиме Фінляндія у програмі навчання, а потім буде визначено місце, де це буде проводитися.

Він також додав, що зараз у Гельсінкі розглядають кілька варіантів участі у цій місії.

Як повідомлялося раніше, про запуск місії Європейського союзу з підготовки українських військових стало відомо в жовтні, згідно з планами, місія включатиме підготовку близько 15 тисяч військовослужбовців ЗСУ. Тоді очікувалося, що її буде запущено в середині листопада.

В цей час подібна місія вже працює у Великій Британії. При цьому своїх інструкторів погодилися відправити Канаду, яка вже тренувала українських бійців у рамках програми UNIFIER, а також Швеція.