Нефтяной рынок ЕС лихорадит: когда закончится турбулентность

Никто пока не знает, как будут работать бывшие НПЗ "Лукойла" в Европе

Введение Евросоюзом ценового потолка на нефть из России в 60 долларов за баррель привело к временной турбулентности на рынке нефтепродуктов в странах, откуда Украина традиционно импортировала бензин и дизельное топливо.

Об этом директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн пишет на своей странице в Facebook. Эксперт по топливному рынку считает, что нефтеперерабатывающую сферу будет лихорадить несколько месяцев, пока не наладят новые поставки "черного золота" в Европу.

По его словам, Болгария полностью прекратила экспорт из-за неопределенности дальнейшей работы НПЗ "Лукойла" в Бургасе.

В Румынии произошла задержка танкеров из-за погодных условий, ремонта резервуаров в порту Констанца, блокировки причала из-за подозрений в российском происхождении дизтоплива, слухов об остановке НПЗ "Лукойла" "Петротел" из-за санкций.

У Греции пока нет предложений о поставках и переработке нефти.

В Турции украинские компании отказались от дизеля НПЗ Star из-за недостаточной морозостойкости и отсутствия свободных партий в порту Opet. Кроме того, появились слухи, что туркам указали на недопустимость переработки российского горючего и "перебивания" документов для дальнейшей продажи.

В Италии началась турбулентность из-за национализации крупнейшего НПЗ "Лукойла" ISAB на Сицилии.

В Польше возникла ограниченность ресурса и срывы в графике поставок из-за загруженности железных дорог вследствие увеличения объемов перевозки угля.

Эксперт объяснил, что российскую нефть замещают другими, в основном — более легкими, сортами. Поэтому отбор средних дистиллятов – дизеля и авиакеросина – будет меньше. А именно это самые популярные позиции в Европе. Из позитива – увеличение выпуска бензина, и с ним ситуация на рынке гораздо лучше.

"Нас ждут 2-3 месяца турбулентности, пока европейский рынок не адаптируется сначала к нефтяным, а затем и нефтепродуктовым санкциям. А пока выглядит так, что мы эти санкции ощутили первыми. Вопрос даже не в цене, а в наличии продукта. Да, мы имеем все возможности привезти, главное, чтобы было что", — резюмировал Сергей Куюн.

Напомним, сайт "Телеграф" писал, что в России нашли, чем ответить на нефтяной "потолок". В Москве грозятся, что остановят поставки своей нефти тем странам, которые пожелают присоединиться к своеобразному эмбарго.