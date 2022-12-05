Нафтовий ринок ЄС лихоманить: коли закінчиться турбулентність

Ніхто поки не знає, як працюватимуть колишні НПЗ "Лукойлу" в Європі

Запровадження Євросоюзом цінової стелі на нафту з Росії у 60 доларів за барель призвело до тимчасовою турбулентості на ринку нафтопродуктів у державах, звідки Україна традиційно імпортувала бензин та дизельне пальне.

Про це директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн пише на своїй сторінці у Facebook. Експерт з питань паливного ринку вважає, що нафтопереробну сферу буде лихоманити кілька місяців, доки не налагодять нові поставки "чорного золота" в Європу.

За його словами, Болгарія повністю припинила експорт через невизначеність подальшої роботи НПЗ "Лукойлу" у Бургасі.

У Румунії сталася затримка танкерів через погодні умови, ремонт резервуарів у порту Констанца, блокування причалу через підозри у російському походженні дизпалива, чутки про зупинку НПЗ "Лукойлу" "Петротел" через санкції.

У Греції поки нема пропозицій про поставки та переробку нафти.

У Туреччині українські компанії відмовилися від дизелю НПЗ Star через недостатню морозостійкість і відсутність вільних партій в порту Opet. Окрім того, з'явилися чутки, що туркам вказали на неприпустимість обробки російського пального та "перебивання" документів с метою подальшого продажу.

В Італії почалася турбулентність через націоналізацію найбільшого НПЗ "Лукойлу" ISAB на Сицилії.

В Польщі виникла обмеженість ресурсу та зриви у графіку постачання через завантаженість залізниць внаслідок збільшення обсягів перевезення вугілля.

Експерт пояснив, що російську нафту заміщують іншими, переважно — легшими, сортами. Тому відбір середніх дистилятів – дизелю та авіагасу – буде меншим. А саме це найпопулярніші позиції у Європі. З позитиву – збільшення випуску бензину, і з ним ситуація на ринку набагато краща.

"Нас чекають 2-3 місяці турбулентності, поки європейський ринок не адаптується спочатку до нафтових, а потім й нафтопродуктових санкцій. А наразі виглядає так, що ми ці санкції відчули першими. Питання навіть не в ціні, а в наявності продукту. Так, ми маємо усі можливості привезти, головне, щоб було що", — резюмував Сергій Куюн.

Нагадаємо, сайт "Телеграф" писав, що в росії знайшли, чим відповісти на нафтову "стелю". У москві погрожують, що зупинять поставки своєї нафти тим країнам, які забажають приєднатися до своєрідного ембарго.