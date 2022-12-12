Посольству Франции в москве пришла посылка с мертвыми животными: история обрастает странностями

Французское посольство получило жуткую посылку

Серия угрожающих посылок в европейские посольства продолжается и на сей раз во французское представительство в Москве пришла бандероль с мертвой мышью и пауком.

Как сообщают российские СМИ, отправителем значился покойный продюсер Пьетро Нотарианни, а местом отправки — Крым. В настоящее время расследованием дела занимаются правоохранители.

При этом, как выяснилось, для этого посольства посылка уже вторая, поскольку 6 июня туда тоже из Крыма пришла посылка с костями.

"Вам предлагаю сувениры из Крыма, предыдущие у меня не было времени собрать. Желаю успешного получения. Благодарю. P.S. Кто будет покупать на бирже Лафарж, когда курс упадет, а техники и умения еще будут на месте", — говорилось в приложенном к посылке письме.

В тот раз журналистам удалось вычислить отправителя, ею оказалась француженка Мари Катрина Пьер Анжелик Брам, которая проживает в Крыму. Объяснять мотивы своего поступка она отказалась, как, впрочем, и общаться с корреспондентами.

Стоит отметить, что утром 12 декабря украинское посольство в Греции тоже получило окровавленный пакет. Это уже является 33-ей посылкой в представительства Украины, у всех адресом указан завод Tesla в Зиндельфингене (Германия).

Как сообщалось ранее, 30 ноября посольство Украины в Испании получило посылку со взрывным устройством, во время открытия легкие травмы получил охранник.

Позже стало известно, что аналогичная посылка была доставлена в посольство США в Испании.

2 декабря стало известно, что во многие украинские представительства в разных странах Европы были доставлены окровавленные посылки, в некоторых из них находились глаза животных.