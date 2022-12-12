Посольству Франції в Москві надійшла посилка з мертвими тваринами: історія обростає дивностями

Французьке посольство отримало моторошну посилку

Серія загрозливих посилок до європейських посольств триває і цього разу до французького представництва у Москві прийшла бандероль із мертвою мишею та павуком.

Як повідомляють російські ЗМІ, відправником значився покійний продюсер П’єтро Нотаріанні, а місцем відправлення — Крим. Наразі розслідуванням справи займаються правоохоронці.

При цьому, як з’ясувалося, для цього посольства посилка вже друга, оскільки 6 червня туди теж із Криму надійшла посилка з кістками.

"Вам пропоную сувеніри з Криму, попередні у мене не було часу зібрати. Бажаю успішного отримання. Дякую. PS Хто купуватиме на біржі Лафарж, коли курс впаде, а техніки та вміння ще будуть на місці", — йшлося у доданому до посилки листі.

На той раз журналістам вдалося вирахувати відправника, нею виявилася француженка Марі Катріна П’єр Анжелік Брам, яка проживає в Криму. Пояснювати мотиви свого вчинку вона відмовилася, як, зрештою, і спілкуватися з кореспондентами.

Варто зазначити, що вранці 12 грудня українське посольство в Греції також отримало закривавлений пакет. Це вже є 33-ою посилкою до представництв України, у всіх адресою вказаний завод Tesla у Зіндельфінгені (Німеччина).

Як повідомлялося раніше, 30 листопада посольство України в Іспанії отримало посилку з вибуховим пристроєм, під час відкриття легкі травми отримав охоронець.

Пізніше стало відомо, що аналогічна посилка була доставлена до посольства США в Іспанії.

2 грудня стало відомо, що до багатьох українських представництв у різних країнах Європи було доставлено закривавлені посилки, у деяких з них були очі тварин.