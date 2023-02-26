В Румынии обнаружили тело украинца на берегу реки: что известно

Вполне вероятно, что мужчина незаконно пересек государственную границу

На территории Румынии на днях был обнаружен мужчина без сознания, который оказался украинцем. Тело нашего соотечественника румынские пограничники обнаружили на берегу река Тиса, протекающая через территорию нескольких государств, включая Украину. По всей вероятности, погибший мужчина мог быть одним из тех, кто незаконно пересекает границу, убегая от общей мобилизации.

Больше информации сообщили на официальном сайте Государственной пограничной службы Украины. Представители ведомства не уточняют, была ли связана гибель украинца с незаконным пересечением границы, однако на это намекает весь характер материала, в котором подан этот факт — там хранители границы рассказывают о нарушителях, которых удалось поймать с поличным.

Украинцу, найденному в Румынии, было 52 года. Его обнаружили без сознания и пытались оказать необходимую помощь. Однако в медучреждении, куда его оперативно доставили, врачам пришлось лишь констатировать факт смерти – реанимация оказалась бессильной.

Река Тиса на карте

В целом же за прошедшие сутки пограничники Мукачевского отряда смогли остановить сразу несколько групп украинцев, пытавшихся незаконно пересечь границу. Девять человек шли в сторону румынской границы, еще двое — венгерской.

Также пять мужчин были задержаны вблизи Белой Церкви Тячевского района — в три ночи их удалось остановить всего в нескольких метрах от границы. Правда, при попытке задержания они пытались скрыться, поэтому правоохранителям пришлось предупредительно выстрелить в воздух. Кстати, задержанные были в гидрокостюмах, что свидетельствует об их готовности переправляться через реку.

Сообщается, что еще несколько небольших групп из украинских мужчин были остановлены представителями отделов "Лужанка" (граница с Венгрией), "Деловое" и "Тячев" (граница с Румынией).

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какая категория мужчин призывного возраста имеет возможность свободно пересекать границу. При этом им потребуется отдельный пакет документов.

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