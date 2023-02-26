У Румунії знайшли тіло українця на березі річки: що відомо

Цілком імовірно, що чоловік незаконно перетнув державний кордон

На території Румунії днями було виявлено чоловіка без свідомості, який виявився українцем. Тіло нашого співвітчизника румунські прикордонники знайшли на березі річка Тиса, яка протікає через територію кількох держав, включаючи Україну. Цілком імовірно, що загиблий чоловік міг бути одним із тих, хто незаконно перетинає кордон, втікаючи від загальної мобілізації.

Більше інформації повідомили на офіційному сайті Державної прикордонної служби України. Представники відомства не уточнюють, чи була пов'язана загибель українця із незаконним перетином кордону, однак на це натякає весь характер матеріалу, в якому поданий цей факт — там охоронці кордону розповідають про порушників, котрих вдалося зловити на гарячому.

Українцю, який був знайдений у Румунії, було 52 роки. Його знайшли без свідомості і намагалися надати необхідну допомогу. Однак у медзакладі, куди його оперативно доставили, лікарям довелося лише констатувати факт смерті — реанімація виявилася безсилою.

Річка Тиса на карті

Загалом же впродовж минулої доби прикордонники Мукачівського загону змогли зупинити одразу кілька груп українців, які намагалися незаконно перетнути кордон. Дев'ятеро осіб йшли убік румунського кордону, іще двоє — угорського.

Також п'ятьох чоловіків було затримано поблизу Білої Церкви Тячівського району — о третій ночі їх вдалося зупинити всього за кілька метрів від кордону. Щоправда, при спробі затримання вони намагалися втекти, тож правоохоронцям довелося попереджувально вистрілити у повітря. До речі, затримані були в гідрокостюмах, що свідчить про готовність переправлятися через річку.

Повідомляється, що ще кілька невеличких груп із українських чоловіків було зупинено представниками відділів "Лужанка" (кордон із Угорщиною), "Ділове" і "Тячів" (кордон із Румунією).

Раніше "Телеграф" розповідав про те, яка категорія чоловіків призовного віку має можливість вільно перетинати кордон. При цьому їм знадобиться окремий пакет документів.

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