Байден в опасности? В Великобритании нашли на улице тайный документ о визите президента США
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Визит президента США начался 12 апреля
На Западе произошел очередной скандал со сливом информации. Так полиция Северной Ирландии проводит расследование после того, как в мусорном баке в Белфасте нашли "оперативные заметки", которые касаются мер безопасности во время визита американского президента Джо Байдена.
Как сообщает Sky News, утечка данных произошла вследствие "нарушения безопасности" и теперь правоохранители выясняют, как именно это произошло.
В документах имеются данные о перекрытых дорогах, о местах пребывания офицеров полиции во время визита Байдена и их контактные данные.
Известно, что в полиции об утечке узнали только после того, как документ нашел случайный прохожий и передал его журналистам BBC.
"Мы знаем о нарушении безопасности. Начато расследование, и мы сообщили старшему офицеру по вопросам информационных рисков", — говорится в сообщении полиции.
В ведомстве также говорят, что "очень серьезно" относятся к безопасности первых лиц других стран и пообещали принять соответствующие меры.
Визит Байдена в Северную Ирландию начался 12 апреля.
Как сообщалось ранее, в последние дни в США произошел ряд утечек данных, которые привели к громким скандалам.
В Пентагоне после этого сообщили, что этот слив может представлять угрозу для национальной безопасности США.
В западных СМИ при этом появилась информация, что Украине пришлось отложить начало контрнаступления.