Байден у небезпеці? В Великій Британії знайшли на вулиці таємний документ про візит президента США

Візит президента США розпочався 12 квітня

На Заході стався черговий скандал зі зливом інформації. Так поліція Північної Ірландії проводить розслідування після того, як у сміттєвому баку в Белфасті знайшли "оперативні нотатки", які стосуються заходів безпеки під час візиту американського президента Джо Байдена.

Як повідомляє Sky News, витік даних стався внаслідок "порушення безпеки" і тепер правоохоронці з’ясовують, як саме це сталося.

У документах є дані про перекриті дороги, місця перебування офіцерів поліції під час візиту Байдена та їх контактні дані.

Відомо, що в поліції про витік дізналися лише після того, як документ знайшов випадковий перехожий і передав його журналістам ВВС.

"Ми знаємо про порушення безпеки. Розпочато розслідування, і ми повідомили старшого офіцера з питань інформаційних ризиків", — йдеться у повідомленні поліції.

У відомстві також кажуть, що "дуже серйозно" ставляться до безпеки перших осіб інших країн та пообіцяли вжити відповідних заходів.

Візит Байдена до Північної Ірландії розпочався 12 квітня.

Як повідомлялося раніше, останніми днями в США сталася низка витоків даних, які призвели до гучних скандалів.

У Пентагоні після цього повідомили, що цей злив може становити загрозу для національної безпеки США.

У західних ЗМІ при цьому з’явилася інформація, що Україні довелося відкласти початок контрнаступу.