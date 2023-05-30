Имеют право: в Лондоне отреагировали на налет БПЛА на Москву

В Великобритании отреагировали на утренний удар по Москве

Украина имеет полное право на самозащиту и может применять силу за пределами своей территории если это необходимо.

Как передает Sky News, такое мнение высказал глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли отвечая на вопросы журналистов по поводу утреннего налета беспилотников на Москву.

Дипломат не стал делать предположения о характере атаки или утверждать, что за ней стоит Украина.

По словам министра, ВСУ имеют полное право применять силу для освобождения своих территорий. Кроме того, он говорит, что Киев может "проецировать силу за пределы своих границ, чтобы подорвать способность россии проецировать силу на саму Украину".

Клеверли добавил, что поражение военных целей на территории россии являются частью украинской самообороны.

"Мы должны признать это", — сказал он.

Напомним, утром 30 мая Москву атаковали десятки дронов, которые хоть и не привели к масштабным разрушениям, но заметно напугали местных жителей.

Согласно официальным источникам, на город совершили налет 8 беспилотников, однако в социальных сетях говорят, что их было по меньшей мере 32.