россия - наибольшая угроза: Германия приняла важнейший стратегический документ

Концепция важного документа состоит из трех пунктов

Канцлер Германии Олаф Шольц представил Стратегию национальной безопасности страны, которая была принята после долгих внутренних дебатов. В ней россия признана самой большой угрозой для мира.

Об этом пишет Der Spiegel

По словам Шольца, эта стратегия является важным вкладом в обеспечение безопасности людей в Германии в связи с изменившейся обстановкой. Глава немецкого правительства также назвал решение по принятию стратегии "необычным и важным".

"Впервые в истории нашей страны мы разработали Стратегию национальной безопасности", — подчеркнул Шольц.

Он также добавил, что все средства и инструменты должны работать вместе, чтобы защитить страну от внешних угроз. Так, помимо военной защиты в качестве примеров он привел сотрудничество в целях развития, защита от кибератак и другое.

"Без безопасности нет ни свободы, ни стабильности, ни процветания", — считает канцлер.

В документе отмечается, что самой большой угрозой для мира на сегодняшний день является россия.

"Агрессивная война россии против Украины является нарушением международного права и европейского порядка безопасности. Сегодняшняя россия является самой большой угрозой для мира и безопасности в евроатлантическом регионе в обозримом будущем", — указано в документе.

Концепция стратегии состоит из трех основных пунктов:

Оборонность. подтверждается цель тратить 2% ВВП на оборону;

Устойчивость. Базовый свободно-демократический порядок должен быть лучше защищен от нелегитимного влияния извне;

Настойчивость. Быстрые действия должны помочь избежать кризисов или смягчить их последствия. Это касается вопросов климата, биоразнообразия, экосистем и продовольственной безопасности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Олаф Шольц скептически высказался насчет вступления Украины в НАТО после окончания полномасштабной войны.