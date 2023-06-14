росія — найбільша загроза: Німеччина прийняла найважливіший стратегічний документ

Концепція документа складається з трьох пунктів

Канцлер Німеччини Олаф Шольц представив Стратегію національної безпеки країни, яка була ухвалена після довгих внутрішніх дебатів. У ній росію визнано найбільшою загрозою для світу.

Про це пише Der Spiegel

За словами Шольца, ця стратегія є важливим внеском у забезпечення безпеки людей у Німеччині у зв’язку з обстановкою, що змінилася. Глава німецького уряду також назвав рішення щодо ухвалення стратегії "незвичним і важливим".

"Вперше в історії нашої країни ми розробили Стратегію національної безпеки", — наголосив Шольц.

Він також додав, що всі засоби та інструменти мають працювати разом, щоб захистити країну від зовнішніх загроз. Так, крім військового захисту як приклади він навів співпрацю з метою розвитку, захист від кібератак та інше.

"Без безпеки немає ні свободи, ні стабільності, ні процвітання", — вважає канцлер.

У документі наголошується, що найбільшою загрозою для світу на сьогодні є росія.

"Агресивна війна росії проти України є порушенням міжнародного права та європейського порядку безпеки. Сьогоднішня росія є найбільшою загрозою для миру та безпеки в євроатлантичному регіоні в найближчому майбутньому", — зазначено в документі.

Концепція стратегії складається із трьох основних пунктів:

Оборонність. підтверджується мета витрачати 2% ВВП на оборону;

Стійкість. Базовий вільно-демократичний порядок має бути краще захищений від нелегітимного впливу ззовні;

Наполегливість. Швидкі дії повинні допомогти уникнути криз або пом’якшити їхні наслідки. Це стосується питань клімату, біорізноманіття, екосистем та продовольчої безпеки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Олаф Шольц скептично висловився щодо вступу України до НАТО після закінчення повномасштабної війни.