Человека, которому принадлежит ампутированный палец, нашли

В Елисейский дворец — резиденцию президента Франции Эмманюэля Макрона, на днях по почте поступило письмо с отрубленным человеческим пальцем.

Об этом сообщает Current Values, ссылаясь на собственные источники в службе безопасности.

Корреспондентская служба Елисейского дворца получила странное письмо в ночь на 10 июля. Палец поместили в холодильник, где полицейские держат свою посуду.

Человека, которому принадлежит ампутированный палец, установили. К нему направили медиков для оказания дальнейшей помощи.

Издание связалось с пресс-службой Эмманюэля Макрона, но там отказались давать комментарии по поводу этого инцидента.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который горячо поддерживает Украину и не раз посещал Киев, грозился "набить морду" Эммануэлю Макрону и называл его "подхалимом" президента рф владимира путина.

Также мы рассказывали, что минувшей весной Макрон попал в скандал из-за наручных часов. Он незаметно снял их в ходе телевизионного интервью, якобы чтобы не привлекать внимание к аксессуару, стоимостью 80 тысяч евро.